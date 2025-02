– Para um viajante, essas rotas são uma garantia de paz de alta qualidade e para as regiões – uma ferramenta para promoção e uma oportunidade extra para atrair fundos do projeto nacional. Os tópicos que essas rotas receberam pontos extras na distribuição de um subsídio uniforme que foi enviado ao turismo para as regiões. Além disso, o status de “nacional” permite que você torne o território em nível federal mais reconhecível e aumente o número de convidados “, disse Dmitry Vakhrukov, vice -ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia.

Conforme explicado no ministério, a rota apresentará os hóspedes ao Merchant Stavropol, mergulhará na atmosfera do salietamento da água e permitirá descobrir mais sobre os resorts de águas minerais brancas. Ele também inclui um passeio pela Reserva do Museu do Estado “Lermontov’s House”, SightseeingReizen para Kislovodsk e Zheleznovodsk, bem como um passeio de Pyaterigorsk, um jantar teatral, um programa interativo para as obras de Leo Tolstoi no Centro Cultural de seu nome.

O Ministério do Turismo e os resorts do Território de Stavropol de alta colorência revelaram os detalhes de uma viagem de quatro dias. O primeiro dia começa com a introdução da capital regional e dos lugares históricos. Depois de passar pelos Tiflis Gates (símbolo da cidade), os convidados saem em turnê pela cruz da cruz, onde precisam resolver os segredos das lojas do Maçom e visitar o mercado agrícola do Bazaar com iguarias locais.

No deck de observação da Catedral de Kazan, eles abrirão uma emocionante vista panorâmica da cidade. O dia terminará com um tour teatral do Stavropol pré -revolucionário, no qual os heróis do passado ganharão vida: eles contarão suas histórias fascinantes. Nos três dias seguintes, os hóspedes passarão o KMV na região, onde esperam reuniões com excelentes personalidades, eles também aprenderão os segredos das águas médicas locais. Não será sem descobertas gastronômicas.

– As rotas nacionais atraem novos fluxos turísticos, a lucratividade das atividades industriais está aumentando. A questão de outras propostas em um determinado território está aumentando “, disse Maya Lomidze, co -cadeira do Conselho de Especialistas, diretora executiva da Associação de Operadores de Turos da Rússia.