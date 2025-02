"Um número perfeito. Mas Amadeus …": Marisa Laurito, uma bomba no Sanremo Festival

Daniele a priori 4 de fevereiro de 2025

Marisa LauritoMais de trinta e cinco anos após a boneca de O babà é um assunto sériodécimo segundo Festival de Sanremo Desde 1989, ele tem muito pronto para o palco de Ariston.

Ele já havia apresentado Amadeus E não foi escolhido, “nada sério, no entanto … a música me deu Pingentes de Lorenzo um Mario Scaletta para os 70 anos. É tão bom que decidi não publicá -lo porque acho que vou enviá -lo novamente. É perfeito para Sanremo ».





Portanto, não é uma obsessão, mas um prazer que a atriz Napolitan, uma estudante do Filippo, que é sempre amada pelo público da televisão.

Nessas semanas, Marisa experimenta dois sucessos na tela pequena: no papel da tia Rosa em Setembro MinaApaixonado pela ficção de domingo de Raiuno e na da direita no show de culinária Famoso Chef -Chef são TV8.





Marisa parece estar em perfeita forma, como a série Mina Settembre, que é cada vez mais amada pelo público na terceira temporada …

«Estou claramente feliz que as listagens sejam boas. Mas o que eu gosto mais do que Mina setembro é a série em si, porque é realmente bem feita. Os personagens são histórias naturais e modernas, coisas que podem acontecer na realidade diária. Meu personagem é uma força porque é a lareira da casa, a mulher que está sempre lá e recebe quando todos retornam. Um papel agradável a desempenhar, muito quente que se parece muito comigo ».

Qual é o ingrediente na sua opinião de que a ficção de Rai ganha dessa maneira?

“Infelizmente, eles estão faltando em programas de entretenimento que experimentam uma baixa temporada e não podem ser atraentes da mesma maneira”.

Agora que ela, como Renzo Arbor, começa a dar lições sobre como o entretenimento deve estar na TV?

«Renzo é muito bom fazê -lo, porque dessa maneira ele lembra a todos de como os grandes personagens fizeram televisão com grandes comediantes e boa música. Com refinamento e qualidade. Por exemplo, uma operação que precisa ser tomada para aumentar o nível de programas que é hoje ».

O que representou sua amizade com Arbor para você?

«Com Renzo e Luciano de Crescenzo, tivemos um grupo extraordinário. Com Renzo, ainda é uma amizade importante de viagens, passou muitas férias de Natal juntas. Um relacionamento interessante, porque é baseado na vida cotidiana desde 1975/76, quando nos conhecemos, mesmo antes de fazer isso na noite. Agora cinquenta anos ».

Ao longo dos anos, você sorri novamente ou perturbou o fato de que muitas vezes se fala sobre uma história de amor entre ela e Arbore?

“Ele apenas nos fez rir. Não apenas porque nunca houve nada entre nós, mas porque nunca passou por nossas cabeças. Imagens que há pouco tempo atrás Renzo, enquanto eu me mostrou alguns pequenos pedaços do que fizemos ao longo dos anos, notou um balé que fiz com a banda Barilla Boogie. Eu me virei para mim e disse que certamente tinha lindas pernas na época! Deixá -la entender o quanto não estava em nossa cabeça, algo além da amizade. Um amigo não tem gênero para mim, é como assexual. A amizade é uma forma maravilhosa de amor, mas completamente diferente do amor apaixonado “.

Falando em amizade por um ano, não há mais Sandra Milo. Ela e Mara Maionchi foram a última a trabalhar com ela. O que isso deixa para trás e o que mais está faltando do que aquela garota de 90 anos?

«Sandra era uma pessoa muito especial, como uma mulher, como mãe e para tudo o que ela deu ao cinema. Em sua vida, ele também mostrou que também tem grandes forças, porque não deveria ter funcionado com muita facilidade para uma mulher naquele momento. Uma mulher especial por força, amor, violação e personalidade. Foi um exemplo para os jovens, mesmo que me pareça que hoje em dia os meninos não têm mais um grande desejo de estudar o passado. E isso é muito sério ».

Ele tinha no começo, ao lado do Filippo, modelos?

«Eu era muito jovem quando decidi que queria ser atriz, fui olhar para o maior. Eu estava procurando dinheiro para ir ao teatro. Para a curiosidade de aprender, eu até fui ver coisas que não indicaram imediatamente que não gostei. Mas hoje eu a repito, vejo que muitos jovens não têm essa curiosidade … ».

Entre outras coisas, falou de grandes do passado, 2025 no teatro começou nos passos da pupla Maggio e desempenhou o papel dessa grande atriz na peça de pessoas naturais e arrogantes …

«Sim, esse texto de Patroni Griffi acho que é ótimo. Você acha que trouxemos isso para muitos quartos em Roma de 2018 até hoje e até fora da turnê.

Cobrir o papel que era de Pupella Maggio é sempre uma grande honra para mim, um prazer, mas acima de tudo uma responsabilidade. Pupella era uma atriz absolutamente extraordinária, muito especial e atípica. Bom ditado é pouco a dizer porque ele tinha uma grande personalidade e essa característica de si mesmo em falar com as palavras que quase se tornaram realidade. Realmente excepcionalmente bom ».

Você a conheceu ou trabalhou com ela?

«Eu a conheci e trabalhei com ela quando recitei para Eduardo. Então eu também fiz uma entrevista a pedido de Giulio Baffi (ator e crítico teatral, etc.). Lembro -me de que Pupella me recebeu em sua casa. Foi um prazer e uma honra ».

Retorne à TV de hoje. Você está seguindo a série Sky em Mussolini?

«Vi algumas peças, mas isso não me fascinou. Eles fizeram um mussolini ao lado muito dramaticamente, quase manchando o outro ».

O que você acha do sofrimento que Luca Marinelli testemunhou depois de interpretar o Duce?

«Entendo o sofrimento que pode ter tentado interpretar um homem tão arrogante, violento e sem amor com os outros. Eu entendo porque eu mesmo no começo, quando queria me tornar uma atriz dramática, lembro que sempre deixava o teatro no final da noite, mesmo que o show tivesse ido bem »

Esperando para retornar a Ariston, será o novo Sanremo da Conti?

“Certamente. Sanremo eu sempre olho para ele, mesmo para entender qual ar ele puxa … Esperamos que seja muito bonito. Com uma variedade maior do que nos últimos anos em que apenas os jovens são feitos … mas não é suficiente Porque a bacia da televisão é muito mais ampla e uma transmissão popular como o festival tem a oferecer músicas bonitas e variadas que podem realmente agradar a todos “.

Sua luta pelas civilizações fez progresso por mulheres de mulheres iranianas?

“Infelizmente não. Não apenas ele não está progredindo, mas também estamos de volta. E não apenas no Irã. Estou pensando no Afeganistão, todas as mulheres que chegam aqui na Itália, assim como em mulheres italianas, agora muito vítimas de feminicidas. Problemas das mulheres os esquecem ».

E o que você espera de 2025?

“Isso acontece o que dizemos no programa que nutre o enzo Granianiello Vasame – o amor é revolucionário”.

E de suas Nápoles? O seu Tech Trianon Viviani ainda será completamente colorido?

“Não dizemos isso por enquanto … entenderemos que estamos indo.”