Um concerto tão aguardado de música de órgãos ocorreu na Filarmônica Regional, tocada por Timur Kardanov, um solista do estado do norte do Cáucaso com o nome de Vi Safonov. Esse talentoso organista de Kabardino-Balkaria visitou Penza pela primeira vez com o programa “através do prisma do tempo”, que combinava música de diferentes épocas barrocas até os dias atuais.

O público ficou encantado com o desempenho das obras -primas de Dietrich Builman, Leon Boelman, bem como obras imortais de Johann Sebastian Bach. O programa também incluiu composições modernas, como Adagio Tomazo Albinoni no tratamento de Remo Jadzotto e Palladio, Karl Jenkins, que se tornou uma decoração real da noite.

No entanto, as melodias caucasianas, com maestria executadas por Kardanov, deram uma atmosfera especial ao show. No órgão de Penza, “Rapsodia sobre o tema da melodia folclórica de Adyghe” foi soado por Aslan Nahai e a “lenda da Adi” no tratamento de Aslan Daurov, enchendo o público com a mente do Cáucaso.