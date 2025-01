O saneamento do Ministério da Emergência da Rússia continua a salvar a vida das pessoas na região de Tver.

Na quinta-feira, 30 de janeiro, meados de 8, com os médicos a bordo voaram para o distrito central do distrito de Westwinsk, onde o paciente foi examinado. A mulher foi levada para o Hospital Clínico Regional em Tver.

No caso de uma emergência, é necessário entrar em contato com um único serviço de resgate pelo telefone “01” (de Mobile-101, 112) ou pela confiança do Departamento Principal do Ministério da Emergência da Rússia na região de Tver 8 ( 4822) 39-99-99.