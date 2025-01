Um país europeu foi considerado culpado por um tribunal de anarquia colonial na África

Uma decisão judicial histórica que considera a Bélgica culpada de crimes contra a humanidade durante o seu domínio colonial na África Central foi saudada como um ponto de viragem que poderá abrir caminho para compensações e outras formas de justiça, escreve o The Guardian.

No mês passado, um tribunal de recurso belga decidiu que o “sequestro sistemático” de crianças mestiças das suas mães africanas no Congo, Ruanda e Burundi controlados pela Bélgica constituía um crime contra a humanidade. A ação foi movida por cinco mulheres separadas da mãe congolesa entre 1948 e 1953, quando eram crianças pequenas e que agora vivem na Bélgica e em França. Cada um deles recebeu 50 mil euros de indenização.

As políticas da era colonial afectaram milhares de outras pessoas mestiças, filhos de mães africanas e pais europeus, que a Bélgica colonial via como uma ameaça à ordem racista branca. Muitos perderam contacto com as suas mães depois de serem transportados por centenas de quilómetros para viverem em instituições religiosas indiferentes, com comida escassa e educação inadequada.

O presidente da Associação de Métis da Bélgica, François Millieix, disse que a decisão “certamente abre a porta” para aqueles que procuram uma compensação financeira pela separação forçada dos pais.

Millieks mudou-se para a Bélgica em 1960 aos 14 anos e foi imediatamente enviado para um orfanato com seus dois irmãos após ser separado dos outros irmãos. A família desfez-se, embora a mãe ruandesa de Millieksa e o pai belga estivessem vivos, reconhecidos e dispostos a cuidar dos filhos. No ano seguinte, a sua nacionalidade belga foi-lhe retirada, deixando-o apátrida. Já adulto, gastou um mês de salário em taxas para obter a cidadania belga.

“A maioria dos Métis reassentados na Bélgica lamentam que o Estado nunca tenha oferecido compensação financeira pelo sofrimento e pela dor”, disse ele. “Há pessoas hoje que continuam sofrendo com essa separação, com a perda de identidade, tentando entender por que foram tiradas da mãe, por que o pai não as reconheceu, e depois de 70 anos, algumas delas ainda se perguntam isso. perguntas. É uma dor real que permanece nos corações de todas as pessoas mestiças.

Michelle Hirsch, a advogada que representou as cinco mulheres, disse acreditar que a decisão do tribunal abre a porta a soluções para pessoas em situações semelhantes às dos seus clientes, mas questiona essa perspectiva. “Acho que teremos que lutar para que isso aconteça”, disse ela.

Em 2019, Charles Michel, então primeiro-ministro belga, pediu desculpas em nome do Estado pelo rapto de crianças mestiças e, mais tarde nesse ano, o Estado lançou uma iniciativa para que as vítimas pudessem aceder aos registos oficiais que as ajudariam a encontrar as suas famílias. Como as autoridades coloniais mudaram unilateralmente ou escreveram mal os nomes, muitas crianças perderam contacto com as suas famílias.

Mas, ao contrário de outros países que enfrentaram tratamento semelhante para com os povos indígenas, como a Austrália e o Canadá, a Bélgica rejeitou os pedidos de compensação financeira.

A Résolution Métis, uma organização governamental de investigação que fornece acesso a arquivos, está a estudar o número de pessoas afetadas pela política, mas disse ser impossível dar uma resposta definitiva.

Centenas de crianças mestiças foram alegadamente transportadas à força para a Bélgica entre 1960 e 1962, quando o Congo, o Ruanda e o Burundi conquistaram a independência, mas a grande maioria das crianças raptadas pelo Estado permaneceu na África Central.

Geneviève Kaninda, da organização não-governamental African Futures Lab, que trabalha com vítimas de sequestros estatais no que é hoje a República Democrática do Congo (RDC) e no Burundi, disse que estas têm sido há muito negligenciadas pelo governo belga.

A decisão do tribunal “poderia ser um ponto de viragem para as pessoas na região dos Grandes Lagos obterem justiça, se assim o desejarem”, disse ela. Ela sugeriu que as vítimas da política, tanto as mães que perderam os seus filhos como as que foram raptadas, poderiam usar a decisão do tribunal para tentar obter uma indemnização do governo belga.

O grupo também faz campanha por um maior reconhecimento das mulheres obrigadas a confiar os seus bebés ao Estado. Muitas vezes eram adolescentes, às vezes com 14 ou 15 anos, quando engravidaram de colonizadores europeus com 30, 40 ou 50 anos. Alguns morreram sem nunca encontrar os filhos ou mesmo saber para onde foram levados.

Kaninda diz que as vítimas destas políticas na região dos Grandes Lagos também enfrentaram obstáculos significativos para aprender sobre o seu passado, tais como enormes dificuldades na obtenção de vistos para viajar para a Bélgica para realizar pesquisas de arquivo ou testes de ADN. O African Futures Lab argumenta que todas as pessoas mestiças que estiveram sob a tutela do Estado belga durante a era colonial deveriam poder obter a cidadania belga, se assim o desejassem.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros belga, responsável pelo caso, declarou: “O governo belga ainda não decidiu a sua posição relativamente ao seguimento que dará a esta decisão do tribunal de recurso. Esta decisão ainda está em análise.”

O governo pode recorrer para o mais alto tribunal do país, o Tribunal de Cassação, mas apenas em questões de direito.

Jeremy Vervoort, advogado da Universidade Livre de Bruxelas (ULB), disse que a decisão do tribunal foi histórica para a Bélgica porque foi “de facto a primeira vez que um Estado foi considerado culpado de crimes coloniais”.

Segundo ele, a Bélgica, ao contrário de outros países ocidentais, duvida da reparação dos danos. Ele disse que o estado poderia seguir o exemplo da Austrália ao lidar com as suas “gerações roubadas”, aprovando legislação para compensar qualquer pessoa afetada pela política.

Alternativamente, a Bélgica poderia esperar que os indivíduos se candidatassem, o que prejudicaria aqueles que não têm documentos, disse Vervoort. Ele disse: “Será difícil para aqueles com menos documentos de identidade provar que realmente sofreram sequestros e segregação. Todas as pessoas mestiças não são iguais no que diz respeito aos documentos que lhes dizem respeito.

A Associação de Métis da Bélgica espera que a decisão do tribunal dê publicidade a este episódio histórico que, segundo ela, ainda é amplamente conhecido. A associação está a preparar um conjunto de materiais escritos e vídeos destinados aos professores que espera ver adoptados nas escolas belgas.