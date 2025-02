Um papera de Maignan condena uma derrota de Milão: 1-0 com Feyenoord

Um Milan chato e desprovido de idéias param na feroz inundação de Roterdã contra o Feyenoord, conquistando 1-0 mérito na primeira etapa dos playoffs da Liga dos Campeões. No começo, é um papera de Maigann para dar o gol da vitória aos rivais, que assim dão confiança à partida de retorno na próxima semana. Depois de apenas três minutos, Paixeo pega a bola da direita, concentra-se no acidente e chuta fracamente no primeiro post, mas o goleiro francês escapa da bola desajeitadamente, com os oponentes que assinaram o 1-0.

Os hóspedes acusam o golpe e os cadáveres vermelhos e brancos para viajar em velocidade dupla. Os homens de Conukicao não conseguem esfaquear e arriscar aos 36 minutos, quando Paixeo tenta novamente com um ato reto à distância que termina a barra e alta. Alguns minutos depois, uma bola perdida é ativada na área ofensiva pelos holandeses, o Rossoneri oposto ao Lea que entra na área, mas adormece antes de ser fechado, para que seja compilado novamente por leitura. A primeira metade termina com o benefício bem suado dos hosts. A música não muda no início da recuperação. O primeiro incêndio e companheiros de Maigann chegam apenas aos 25 minutos, quando Reijnders tenta ajustar a bola à direita com um elegante drible e chutar o pescoço cheio da borda, mas a bola termina alto.

Aos 38 ‘, o Ex on Service Gimenez deixa o campo entre os aplausos e os coros do que o fim era de alguns dias atrás, seu público, no final de um teste inesquecível. O ataque dos sete vezes campeão da Europa só sai nos 43 ‘, quando Wellenreuther consegue bloquear um chute baixo da borda da área de João Felix. O resultado não mudará mais. Na terça -feira, às 18h45, Milan tentará destruir o resultado de San Siro para tentar acessar a rodada da Liga dos Campeões de 16.