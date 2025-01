Na noite anterior, no distrito de Primorsky, uma criança de passageiros foi ferida em um acidente na entrada de Severodvinsk. De acordo com dados preliminares, o motorista de Renault Megan perdeu o controle, foi para o “caminho oposto”, onde colidiu com o carro BMW X5.

Após o acidente, um passageiro de cinco anos de um carro estrangeiro com ferimentos foi hospitalizado, o passageiro da Renault recebeu assistência médica no local do acidente.