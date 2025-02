Um policial que atirou na perna foi demitido em Novosibirsk

Detalhes do incidente, que ocorreu no ano passado em agosto, foi informado Departamento do Departamento Judicial na região de Novosibirsk. Um funcionário do serviço de patrulha, que está compensado, entregou uma arma. Ao mesmo tempo, ele não verificou se havia um cartucho na sala e começou a desmontar a arma, cujo porta -malas era naquela época direcionado para o policial do bairro.

O cartucho ocorreu durante o desmantelamento da arma, um tiro soou. A bala caiu na perna de colegas de um policial desatento. Mais tarde, os médicos descreveram a ferida como sérios danos à saúde. O funcionário foi acusado de causar sérios danos à saúde devido a negligência, cometida como resultado de um desempenho incorreto por uma pessoa de seus deveres profissionais. A punição máxima nos termos deste artigo prevê um ano de prisão. O caso criminal será considerado pelo Tribunal de Lenin de Novosibirsk.