"Um pouco nublado em Almasri, o italiano que puxou o pacote para Giorgia Meloni": Bompsad

“Há algo nublado” no caso de Osama AlmasriTalvez “alguém tenha desenhado um pacote um Giorgia Meloni… “. Este é o” não dito “que Paolo Mieli Em vez disso, ele decide colocá -lo no meio do debate Oito e meioSu la7.

“Eu – explica o editor e ex -diretor de Corriere della Sera Um Lilli Gruber – eu tomo um fio que nasceu há uma semana nesta cadeira, em torno desta mesa. Havia o principal promotor Nicola Gratteri Que se libertara para Meloni, mas ele disse: “Ele está certo em uma coisa”. A maneira como essas notícias foram desconfiadas é suspeita. E ele não tinha com o Tribunal Penal Internacional Nem com magistrados “.





‘Eu pensei alguém desde aquela noite Ele desenhou um pacote Para Giorgia Meloni “, Meloni ainda reflete”. “Quem?” Pergunte a Gruber. “Alguém, alguém de italiano. Prático? Que tudo nasce de algo que se move em um esfoliante … não tenho evidências, mas muitas indicações sim “.





“Eu também amo Gratteri, achei estranho que as notícias saíssem Apenas 12 dias depoisEnquanto Almasri passou da Itália – Mieli conclui. Eles não esclareceram: quem decidiu isso? Que horas você sabia? Mas no final, Giorgia Meloni foi informada de sim ou não? Foi você quem tomou a decisão final? Repito: lembre -se desse significado de Gratteri porque significa algo “.