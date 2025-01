Um carro BMW bateu em um poste na rua Chertanovskaya, ao sul de Moscou. De acordo com as informações “Rossiyskaya Gazeta”um preparador físico de 19 anos morreu em consequência do acidente.

Recorde-se que o acidente ocorreu na noite de 13 de janeiro. O motorista do BMW acelerou bruscamente, o carro derrapou, girou várias vezes e depois bateu em um poste – o impacto caiu no banco do passageiro.

A assessoria de imprensa do Ministério Público de Moscou informou que o motorista do carro estrangeiro, de 28 anos, não tinha carteira de motorista. Atualmente, as agências de aplicação da lei estão estabelecendo todas as circunstâncias do incidente.

Segundo relatos da mídia, o falecido era um atleta promissor; ela praticava wushu desde a infância e venceu várias competições. A certa altura ela se machucou e depois se tornou treinadora. Ela teria completado 20 anos em outubro de 2025.