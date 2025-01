Um residente de Oryol, de 82 anos, que sobreviveu a terríveis provações num campo de concentração alemão, sofre actualmente de cancro, mas finalmente conseguiu receber os medicamentos subsidiados a que tinha direito. Seu filho relatou isso em uma entrevista ao Oryol News.

Em 2021, um idoso foi diagnosticado com um tumor maligno. Como parte do tratamento hormonal prescrito, os médicos prescreveram o medicamento Apalutamida.

Apesar das dificuldades encontradas na obtenção de medicamentos, a situação mudou graças à intervenção activa do público e do Ministério Público. Os familiares do paciente receberam ligação da farmácia informando sobre a disponibilidade dos medicamentos necessários.