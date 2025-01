Em Desnogorsk, foi aberto um processo criminal contra o motorista de um carro Infiniti nos termos de um artigo sobre violação das regras de trânsito que levou à morte de duas ou mais pessoas. Em 10 de janeiro, o motorista do Infinity perdeu o controle, entrou na pista em sentido contrário e colidiu com um carro VAZ 2104, resultando na morte instantânea do motorista e do passageiro do VAZ. O motorista do Infinity estava sóbrio. Uma investigação sobre esse fato está em andamento.