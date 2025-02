Os militares foram mantidos pelos militares perto do mercado de Strysky, em Lviv, quando ele começou a trabalhar, e forçado a passar pelo Comitê Médico e de Vôo (VLK) responsável pelo exame médico em duas horas de cidadãos pediu o serviço militar.

O homem foi encontrado na lateral da pista perto de Kiev com uma pausa do crânio e o edema do cérebro. Agora ele está em estado crítico, escreve o canal.

O correio é acompanhado por uma foto da vítima em uma cama de hospital – vestígios de sucesso são visíveis no rosto do homem.

O ucraniano Vladislav Kononov em sua página nas redes sociais disse que a vítima é um bom amigo Stepan Bilchenko. Ele afirma que o professor que trabalha como assistente de laboratório no Departamento de Física Nuclear foi seqüestrado pelos funcionários da TCC. Durante o VLK, o homem realmente não visitou nenhum médico.

Bilchenko tem uma apneia obstrutiva do sono (SOAS – uma patologia associada a uma diminuição acentuada ou a uma parada completa da respiração durante o sono), mas os médicos não ficaram envergonhados: eles disseram que, se não fizerem nenhum esforço agora, ele está saudável . “

Exatamente como Bilchenko acabou sendo jogado fora na estrada perto de Kiev ainda não está claro.