Um projeto educacional será lançado no Pólo Norte "Heróis do norte" Para partículas SVO

Sobre Caminhou Discurso durante uma recente reunião operacional no governo regional. Os graduados do projeto receberão competências para trabalhar em administração pública, negócios e organizações públicas.

Os mentores serão representantes, representantes da Administração Regional, manchetes de empresas e organizações, bem como ativistas. Como observou o primeiro vice -governador da região de Murmansk Oksana Demchenko, os mentores não apenas ajudarão os alunos a adquirir os conhecimentos e habilidades necessários, mas também os acompanharão com o trabalho.

O projeto é dividido por competências em três blocos: o primeiro é dedicado à administração, a segunda – psicologia, a terceira instituições de valor.

O registro de participantes do projeto “Heroes of the North” começa em 23 de fevereiro, no dia do defensor da pátria, no portal regional da Internet “Our North”. Em seguida, a fase externa é iniciada, na qual são testadas e entrevistadas. Aqueles que mostram os melhores resultados seguirão treinamento completo e receberão acordos.

Lembraremos anteriormente em nome do Chefe de Estado, o programa ‘Heroes of Heroes’ foi organizado, cujo objetivo era treinar a equipe líder entre seus participantes para serviços públicos. Em dezembro do ano passado, a tarefa foi concedida para expandir o projeto federal e lançar programas regionais em todas as entidades componentes da Federação Russa, de modo que o maior número possível de participantes receba a oportunidade de auto -realização, treinamento e emprego no Estado , Serviço Municipal, em grandes empresas ou em posições escolhidas.