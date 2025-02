Um regime de maior prontidão foi introduzido sobre Sakhalin devidos

Ele observou que “o vazamento de combustível não está registrado, não há ameaça à vida e à saúde da tripulação”. Mas os serviços de emergência estão prontos para todos os cenários.

“A situação requer controle operacional. Um crescente regime de prontidão foi introduzido na área”, escreveu o governador Canal do Telegram. Ele também publicou um vídeo da cena.

Lembre -se de que as informações sobre uma emergência a bordo foram recebidas no Centro de Gerenciamento de Crises na noite de 9 de fevereiro. Ao sul do porto de Nevelsk, o navio de carga “Ang Young-2”, a bordo, no qual, em fatos Baza Telegram Channel, 56 toneladas de combustível a diesel e 706 toneladas de óleo combustível.

No Ministério da Emergência observadoque a tripulação não é necessária.

“No momento, a questão de remover o navio é trabalhada do raso”, acrescentou o departamento.