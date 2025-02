A dieta “amarela” foi anunciada na noite de sexta -feira, 14 de fevereiro, em toda a região de Lipetsk. Isso foi anunciado pelo chefe da região de Igor Arlamonov.

A mensagem correspondente também foi publicada nos canais de telegrama do prefeito de Lipetso Roman Chersov, a administração do Centro Regional, do governo regional e do Ministério da Emergência Regional.

Esse aviso não proíbe os Lipans de deixar suas casas e se envolver nos negócios cotidianos. Mas ele chama os moradores da região de vigilância.

Lapestsk foi submetido ao enorme ataque de drones na noite passada. Os destroços de um deles caíram no território da estação de ventilação Lipetsk, um funcionário foi ferido. No total, 12 drones inimigos foram abatidos na região.