Um renomado cabeleireiro acaba de confirmar: aqui estão os cortes de cabelo volumosos para saber se você tem cabelos finos

Se o seu cabelo é fino e naturalmente carece de corpo, você já deve ter pesquisado, pelo menos uma vez, no Google os melhores cortes de cabelo volumizadores para cabelos finos. Já reunimos os melhores penteados para cabelos finos, mas o corte certo pode fazer uma grande diferença na hora de adicionar volume. É claro que um produto para dar volume ao cabelo também é essencial, mas seu corte de cabelo fornece uma base essencial que você pode desenvolver com escolhas inteligentes de ferramentas para dar volume ao cabelo.

Para descobrir o que constitui um corte para aumentar o volume, procurei alguns dos maiores especialistas no assunto. “O corte de cabelo volumizador certo pode ser uma virada de jogo para cabelos finos”, diz. Samantha Cusickrenomado cabeleireiro e fundador do Sta Studios E Samantha Cusick Londres. “Ao criar forma, movimento e textura, um bom corte pode deixar seu cabelo cada vez mais cheio. É tudo uma questão de trabalhar com o fluxo natural do seu cabelo e escolher um estilo que destaque e valorize o que você tem.”

Então, quais cortes de cabelo você deve considerar? Se você deseja um penteado curto para cabelos finos, um penteado de comprimento médio para cabelos finos ou um corte bob para cabelos finos, Cusick compartilhou comigo todas as suas principais recomendações e agora entrego para vocês. Se você está planejando mudar as coisas este ano e está pronto para adicionar volume e elasticidade ao seu visual, continue navegando para obter toda a inspiração.

Os 5 melhores cortes de cabelo volumizadores para cabelos finos

1. O Pixie Texturizado

(Crédito da imagem: Getty Images Gilbert Flores/GG2025/Contribuidor)

“O novo corte pixie de Emma Stone é o exemplo perfeito de como o cabelo curto ainda pode causar impacto”, diz Cusick. “Ao manter as camadas superiores um pouco mais longas e texturizadas, você cria altura e movimento, o que dá a ilusão de cabelos mais grossos. Além disso, os lados mais curtos chamam a atenção para cima, adicionando ainda mais volume na coroa.”

Esse look está muito na moda e é perfeito para quem tem cabelos finos ou finos e planeja encurtá-los este ano. “Cabelos finos são perfeitos para criar cortes texturizados e com mais comprimento na parte superior”, acrescenta cabeleireira e especialista em cuidados com os cabelos, Chloé Swift. “(Este corte) permite estilizar e adicionar volume e forma.”

Compre o estilo:

Essa pomada é ideal para texturizar e aumentar o volume dos cortes pixie.

Larry Rei Kit de cuidado capilar Flyaway With Me Mantenha o seu corte mais curto no lugar com este prático kit flyaway.

2. O Bob Cego

Se você não quer ficar tão curto quanto um penteado de duende, por que não tentar um bob sem corte? “O bob quadrado está em alta e é uma ótima opção para cabelos finos”, diz Cusick. “Ao manter as pontas pontiagudas e o mesmo comprimento, esse corte cria a ilusão de um cabelo mais grosso e cheio.”

Se você quiser ainda mais impacto, Cusick recomenda optar por um comprimento mais curto logo acima da linha do queixo. “(Este penteado é) elegante, moderno e perfeito para fazer uma declaração e ao mesmo tempo maximizar o volume”, explica ela.

Compre o estilo:

GHD Mini alisadores de cabelo Bobs podem ser mais difíceis de pentear, mas esses mini alisadores tornam muito fácil conseguir um acabamento liso.

Aveda Creme intensificador de cachos avançado Be Curly Se você tem cabelo naturalmente cacheado, cortes rombos podem melhorar sua textura, especialmente quando você usa um creme leve para cachos como este.

3. O Lob em Camadas

Estou adorando penteados lob no momento, mas se quiser mais volume, experimente adicionar algumas camadas. “Um bob longo com camadas de penas emoldurando o rosto é perfeito para adicionar suavidade e volume”, explica Cusick. ‘As camadas criam uma textura leve e arejada que evita que os cabelos finos caiam lisos, enquanto o comprimento é ideal para versatilidade; você pode estilizá-los elegantes ou ondulados, dependendo do humor.’

Este é realmente um dos cortes de cabelo mais versáteis que existem e é perfeito para aqueles que não conseguem decidir se vão ficar mais curtos ou mais longos nesta temporada! Não se esqueça de adicionar alguns dos melhores sprays para dar volume ao cabelo para obter ainda mais impacto.

Compre o estilo:

Um sonho Secador de cabelo e volumizador de uma etapa Um pincel quente é uma ferramenta muito boa para modelar camadas mais longas.

Prova viva Spray de volume e textura completamente seco Um spray de textura vai adicionar muito volume ao seu cabelo – e este é realmente o melhor do mercado.

4. A trepada

Se você quer aquele visual descolado e sem esforço, simplesmente não pode errar com um corte de cabelo desgrenhado. “A trepada está de volta e melhor do que nunca”, diz Cusick. “Este corte em camadas inspirado no rock and roll faz maravilhas para cabelos finos. As camadas agitadas adicionam volume e textura, enquanto a franja da cortina emoldura o rosto lindamente.

Se você não quer deixar seu visual tão marcante, por que não optar por um corte de cabelo sutil e desgrenhado? Essas camadas agitadas receberam uma leve ondulação para que fiquem um pouco mais macias e, ao mesmo tempo, adicionem um volume significativo.

Compre o estilo:

Cor Uau Bombshell Volumizador Extra Grande Esta mousse volumizante dará um grande impulso ao seu penteado.

Penteado de Sam Mcknight Névoa de textura de garota legal mal lá Apresentando a névoa texturizante perfeita para um corte de cabelo desgrenhado.

5. Camadas longas com franjas de cortina

Por último, mas não menos importante, aqueles com cabelos mais longos podem facilmente adicionar volume com camadas. “Se você não está pronto para usar roupas curtas, camadas longas combinadas com franjas de cortina podem fazer maravilhas”, diz Cusick. “As camadas dão a ilusão de pontas mais grossas e cheias, enquanto a franja da cortina adiciona movimento e volume ao rosto, desviando a atenção das áreas mais finas.”

Semelhante a um corte borboleta, esse penteado vai ficar muito na moda. “Esse corte dá corpo e largura ao cabelo, principalmente após o uso do modelador de cachos ou da escova quente volumizadora”, explica Rápido.

Compre a tendência:

BaByliss Pinça de ondulação 25 mm em quartzo rosa Este é o meu modelador de cabelo acessível favorito.