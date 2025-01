Como relatado No Gabinete do Procurador Regional, um residente de 32 anos da aldeia de Nikolsk foi considerado culpado nos termos da Parte 1 do Artigo 157 do Código Penal da Federação Russa (incapacidade de um dos pais pagar pela manutenção de um menor sem justa causa crianças). razão, se este ato tiver sido cometido repetidamente). Foi apurado que à mulher, repetidamente condenada, foi negada a responsabilidade parental em 2016. No período de 2023 a 2024, ela não transferiu benefícios infantis para sua filha, pelo que acumulou uma dívida de mais de 920 mil rublos.

O Tribunal Distrital de Mukhorshibirsky condenou-a a 1 ano e 4 meses de prisão. Ela cumprirá sua pena em uma colônia penal.

O veredicto entrou em vigor.