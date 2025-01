Um residente da região de Lipetsk transferiu 830 mil rublos para fraudadores

Na última quinta-feira, 16 de janeiro, um morador de 70 anos da região de Lipetsk contatou a polícia. O aposentado disse que um desconhecido ligou para ele por mensageiro e se apresentou como agente do FSB.

O agressor convenceu o morador de Lipetsk de que suas economias estavam em perigo. Seria urgente transferi-los para uma “conta segura”.

Foi exatamente isso que o aposentado crédulo fez. Ele reabasteceu a carteira do golpista com 830.000 rublos. Mais tarde, ele percebeu que havia sido enganado e contatou a polícia. A polícia está tentando descobrir a identidade do agressor. Uma inspeção está em andamento.