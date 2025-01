Um residente de Birobidzhan invadiu contas "Serviços públicos" e microcréditos

Foi apurado que entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2024, o suspeito adquiriu uma lista de números registados nos Serviços Governamentais através de uma plataforma sombra, adquiriu cartões SIM e restaurou o acesso às contas do site. Após o login, ele fez microcréditos em nome dos usuários. O golpista retirou o dinheiro recebido usando conta-gotas e uma carteira criptografada e creditou em seus cartões bancários.

Como RG foi informado pelo serviço de imprensa do Departamento da Guarda Russa na Região Autônoma Judaica, o jovem é acusado de cometer 39 crimes nos termos da Parte 2 do Artigo 272 do Código Penal da Federação Russa (entrada ilegal em informações de computador protegido por lei), parte 1 do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude) e parte 1 do artigo 174.1 do Código de Direito Penal da Federação Russa (conclusão de transações financeiras com fundos obtidos por uma pessoa como resultado de cometê-los são crimes). A quantidade de danos aos residentes de diferentes regiões da Rússia excede 380 mil rublos.

O processo criminal, juntamente com a acusação aprovada, foi enviado ao tribunal para investigação substantiva.