Um residente de Irbit foi acusado de profanar a Chama Eterna

Como disse Oleg Semenov, chefe do departamento de investigação da cidade do Comitê de Investigação da Região de Sverdlovsk: o réu estava andando pela cidade na noite de 11 de janeiro e queria fumar, mas nem ele nem os transeuntes tinham fósforos ou isqueiro, e então o homem acendendo um cigarro na Chama Eterna.

“O suspeito foi identificado durante atividades operacionais por detetives do Centro de Combate ao Extremismo da Sede Regional do Ministério da Administração Interna, em conjunto com detetives do Departamento de Investigação Criminal da Polícia de Irbit. As gravações das câmeras ajudaram e admitiram plenamente sua culpa”, disse o chefe do serviço de imprensa do Ministério de Assuntos Internos regional, Valery Gorelykh.

O fumante foi acusado nos termos da Parte 3 do art. 354,1 do Código Penal da Federação Russa. A pena para a prática deste crime é de prisão até três anos.