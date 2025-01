O veredicto do tribunal contra um residente de Moscou condenado por sabotagem na região de Oryol entrou em vigor. A informação foi noticiada pela assessoria de imprensa da direção regional do FSB. O infrator foi condenado a 12 anos e 10 dias de prisão.

Ele passará os primeiros 3 anos na prisão e o restante da pena em uma colônia de segurança máxima. Recorde-se que em abril de 2024, na região de Mtsensk, ocorreu um incêndio criminoso num gabinete de retransmissão de uma instalação de transporte ferroviário.

Funcionários da diretoria do FSB para a região de Oryol descobriram que um jovem nascido em 2004 estava envolvido no crime. Ele foi preso. Isso aconteceu durante eventos conjuntos com a liderança do FSB na cidade de Moscou e na região de Moscou.

A aplicação da lei estava investigando um caso criminal. Descobriu-se que o jovem cometeu sabotagem por uma recompensa monetária, a fim de minar a segurança económica e a capacidade de defesa da Rússia, no interesse das estruturas ucranianas.