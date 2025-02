Um residente na região de Ryazan será julgado por uma falsa denúncia de ciúmes

Um residente na região de Ryazan comparecerá perante o tribunal por uma falsa denúncia conscientemente. Isso foi relatado no serviço de imprensa do escritório do promotor regional.

Quando a investigação foi estabelecida, um conflito apareceu entre uma mulher e seu conhecimento com base no ciúme. Depois disso, ela se virou para a polícia. No comunicado, ela acusou o homem de ter causado lesão corporal, danos à propriedade e ameaça de assassinato.

A investigação estabeleceu que não havia ação ilegal de um homem em relação ao requerente. Apesar do aviso da responsabilidade de uma falsa denúncia, a mulher insistiu em suas acusações.

O processo criminal com a acusação aprovada foi enviada ao tribunal para exame substantivo.