Três helicópteros KA-32 já estão trabalhando no local. Com a ajuda de equipamentos especiais, a plataforma giratória é removida do rio Moscou e, durante cada chamada, eles caem 5 toneladas de água no foco. Um trem de incêndio também chegou ao prédio em chamas.

Foi relatado anteriormente que o incêndio ocorreu na construção do Instituto de Mecânica Exata e Engenharia de Computação. A área da brigada de bombeiros atingiu 1500 metros quadrados. Não havia informações sobre as vítimas.