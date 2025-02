O Centro de Criatividade Folclórico em cooperação com a Casa Russa da Arte Folclórica chamada Polenov organizou uma “dança folclórica do folclórica do folclore na personificação do autor” no KDC “Provincial”.

O evento atraiu mais de 60 participantes, incluindo gerentes de grupos coreográficos amadores, professores do Talmaster, especialistas em educação adicionais, bem como líderes folclóricos e grupos folclóricos no Smolensk, Bryansk, Oryol, Oryol, Oryol, Oryol, Kaluga e Tver. O principal objetivo do seminário era aprofundar o conhecimento sobre dança folclórica, sua herança histórica e interpretações modernas.

Anna Kalygina, chefe do departamento de arte coreográfica do GDNT, com o nome de VD Polenova e trabalhadora da cultura da cultura da Federação Russa, falou da importância de preservar as tradições folclóricas no mundo moderno, de compartilhar sua experiência e conhecimento. Elena Smirnova, também trabalhadora bem -bem -bem -sucedida na cultura da Federação Russa e fundadora do Carrossel Folk Dance Center, apresentou métodos exclusivos para trabalhar com crianças e grupos adultos. Os participantes aprenderam as características regionais da dança da região de Kostroma, depois de estudar os elementos e os movimentos característicos.

As aulas de seminários incluíram as partes teóricas e práticas: os participantes envolvidos no estudo de movimentos de dança, tratamento primário, discussão sobre questões atuais e troca de experiência. Na parte prática, danças únicas como Metelitsa e Kozlik foram estudadas.

Larisa Alekseeva, diretora artística da equipe Honorée de Venzel, apresentou os métodos de trabalho de seu autor, que contribuem para a preservação e desenvolvimento de tradições de dança folclórica. Os participantes tiveram a oportunidade de aplicar o conhecimento, familiarizando -se com o sistema de treinamento para artistas em geral.

Elena Kazyura, coreógrafa do CDC “Propernsky” em Smolensk, organizou uma aula de concertos, onde apresentou o trabalho de seu estúdio “Vasilkovaya Country” e os métodos de ensino de dança folclórica para crianças. Os participantes foram capazes de ver combinações e esboços refletindo as características regionais das danças russas.

O evento se tornou uma plataforma rica para a troca de experiência, comunicação criativa e crescimento profissional.