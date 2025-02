Um sistema de segurança foi instalado em Perm com a chama eterna

O sistema possui supervisão de vídeo e uma coluna com relatórios de som. Se alguém chegar ao incêndio eterno, estiver mais de 30 centímetros, isso será absorvido pela seguinte câmera. Um sinal será enviado imediatamente pelo investidor e uma solicitação da coluna será ouvida em alguns segundos: “Por favor, não peça que você não entre nos elementos da estrutura memorial da chama eterna. Medidas de segurança e segurança para incêndio ”.

“Se uma pessoa ignorar a mensagem, serão recebidas informações sobre o que acontece no Painel de Controle do Centro de CCTV unificado para o CCTV”, diz Iltar Fakhrutdinov, chefe da empresa que lida com a instalação do sistema de segurança. – O especialista avaliará a situação e, se necessário, ligue para a polícia.

Até agora, este equipamento trabalha no modo de teste. Se mostrar sua confiabilidade dentro de um mês, esses sistemas serão instalados nas proximidades de outros monumentos na área de Permeen. A câmera de rastreamento transfere a eletricidade 24 horas por dia para um único sistema de monitoramento de vídeo digital, que possui apenas autoridades policiais, funcionários do Ministério de Situações de Emergência e acesso à administração permanente. Este projeto piloto tem como objetivo garantir a segurança dos monumentos do patrimônio cultural em Prikamye.