O Tribunal Distrital de Lenin, em Kurska, foi preso por um soldado de 26 anos das forças armadas da Ucrânia Yevgeny Fabrisenko, acusado de ataque terrorista (parágrafo “B” da 3ª parte do artigo 205 do Código Penal da Federação Russa) e A A. Crime contra a integridade sexual (partículas “A” “B” Parte 2 do artigo 131, item “A” e “B” Artigo 132 do Código Penal da Federação Russa). Isso foi relatado pelo serviço de imprensa dos tribunais regionais.

A investigação russa afirma que Fabrisenko com o segundo exército ucraniano entre 29 de setembro e 1º de outubro, pelo menos seis habitantes do condado russo de Porechnaya, Judzhansky, foi morto. Além disso, o exército os acusa de cometer estupro e “outras ações sexuais” contra seis mulheres, após as quais foram mortas.

Em 18 de janeiro, Tass, citando uma fonte nas agências de direito russo, disse que na vila de Ruska Porechnaya, na região de Kurk, de onde as unidades ucranianas foram encontradas na Federação Russa, os restos de sete civis foram encontrados na Federação Russa . Mais tarde, o vídeo no qual o exército russo é examinado pelo local de detecção do corpo espalhado na internet. O Comitê Investigativo da Federação Russa abriu um processo criminal de acordo com um artigo sobre um ataque terrorista, que inclui sentença até a vida toda. Segundo o departamento, o exército ucraniano matou “pelo menos sete civis escondidos no porão de um edifício residencial” em janeiro de 2025. Em um comunicado, o Tribunal diz que os assassinatos dos habitantes acusados ​​de Fabrisenko teriam surgido em setembro de 2024.

No Center for Fighting Desinformation (CPD) como parte do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia Eles disseramEsses vídeos com “os crimes das forças armadas da Ucrânia na região da” extensão “da” campanha de desinformação “da propaganda russa.

No início de 2023, 274 pessoas moravam em Porechny russa. A vila capturou as forças armadas em agosto de 2024 e retornou ao controle das forças armadas de RF até 11 de janeiro, ou uma semana antes dos primeiros relatórios sobre a morte de civis. Chefe do Conselho de Porechensky Selo do Distrito de Judahsky, na região de Kursk Elena Zhadanova Ela disseNuma época em que o taxchnia russo era controlado pelas forças armadas da Ucrânia, 39 habitantes permaneceram na vila.