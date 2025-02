"Um str ***, esnobe, jogue -o": a erora ramazzotti erora, que é forçada a sofrer

Aurora Ramazzotti É dito sem filtros no podcast passes do porão, liderado por Gianluca Gazzoli. Faz isso compartilhando emoções, experiências e reflexões sobre sua carreira, maternidade e relacionamento com as mídias sociais. “Se eles me perguntassem onde eu queria estar hoje há dez anos, eu teria dito aqui. Eu vivo um sonho”, admiti a filha de Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti e perceberam como seu caminho para a vida é exatamente as expectativas que ela tinha como uma garota.

Aurora se tornou a mãe de Cesare há dois anos e explicou como essa experiência desencadeou uma revolução em sua maneira de ver as coisas: “É Uma experiência que você muda e permite que você cresça. Dá muito, mas também tira algo e é normal: tudo na vida tem um equilíbrio.

Fale sobre o relacionamento dele Goffredo CerzaEle queria enfatizar o quão fundamentalmente o apoio dentro de alguns é: “Não acredito no sentido de que tenho sorte de ter um parceiro que me ajude porque deveria ser normal”. Uma visão clara da dinâmica familiar, na qual o suporte mútuo é visto como um elemento essencial.





Aurora nem sequer escondeu suas incertezas, ligadas principalmente à percepção que os outros têm dela: “Eu vivo sabendo que aqueles para mim têm um preconceito em mim. Minha vida me levou a pensar assim”, ele pressionou. ‘Eles costumam me dizer isso Se eu não fosse Ramazzotti, ninguém consideraria. As raízes fazem parte de quem somos, e eu não quero ter vergonha do que sou e de onde venho “, responde Aurora Ramazzotti com uma cabeça muito alta.

Finalmente, ele bateu em outro aspecto que a mantém de perto, medo social: “Eu sempre tenho medo que os outros pensem Que você puxa para mim, seja Str *** ou SnobPor outro lado, sempre tento mostrar que não é. Essa coisa muitas vezes me causa medo social “, concluiu Aurora Ramazzotti.