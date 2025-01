Um tamanho sensacional "à venda": Milan, aqui está o nome do atacante da Conceição

De uma meta real de janeiro a uma possibilidade remota. Marcus Rasford vai cada vez mais longe Milão e poderia jogar em um clube no meio Borussia Dortmund e Barcelonaque, apesar das dívidas, tenta liberar espaços para incluí-lo na seleção. Se o inglês estiver cada vez mais distante, outro poderá chegar em breve: Kyle Walker vale Cidade de ManchesterLateral de 34 anos com muita experiência.

Enquanto isso, nas horas finais, La Gazeta do Esporte apresentou o nome de um jogador excedente que pode acabar no mercado: o jovem de 25 anos João Félixex-Atlético de Madrid, que em Chelsea encontra pouco espaço. Os Blues o venderiam sem muita preocupação depois de pagar mais 50 milhões ah Colchoneros no verão passado. É claro que os portugueses não serão vendidos e por isso o Milan deve pensar bem nisso.





O Chelsea gostaria de deixá-lo sair permanentemente para recuperar pelo menos parte do investimento. Porém, uma fórmula de que o Milan não está interessado neste período de transferência, mesmo que seja o caso Furlani e Muncada estão monitorando a situação e, novamente de acordo com Rosea, o Chelsea pode abrir para empréstimo com direito a reembolso.





O salário não é inacessível, 5,7 milhões líquidos por anoe portanto não seria necessária a mão dos Blues, tornando a operação ainda mais viável. No caso da chegada de Walker, o circuito de Rashford ficaria permanentemente fechado, dadas as novas regras restritivas Figo o que impediria o registo de outro jogador britânico.