Terremoto Aconteceu 15.12 a uma profundidade de 22 quilômetros de 28 quilômetros de Sochi e 146 quilômetros da capital do território Krasnodar.

Enquanto o chefe da estação sísmica Sochi Elena Karpovich “RG” especificou, todos os terremotos na cidade do resort chegam principalmente a uma profundidade não superior a cinco quilômetros, no local do erro tectônico.

Enquanto isso, o departamento de emergência prometeu esclarecer os detalhes posteriormente. Segundo os moradores locais, o começo foi tão forte que os móveis estremeceram nas casas.

Lembre -se de que, na véspera de TUAPSE, um terremoto do tamanho 3.9 ocorreu a uma profundidade de cinco quilômetros.