Um terremoto ocorreu em Altai

De acordo com o ramo Alta-Sayan do Serviço Geofísico Unido da Academia Russa de Ciências, um impulso subterrâneo de 6,4 tamanho foi registrado no território do assentamento nacional de Ortolyk a cerca de 28 quilômetros a sudoeste de Kosh-Agach. A intensidade de concussão no epicentro atingiu 8,5 pontos.

De acordo com o Ministério da Emergência, houve choques subterrâneos pela população, não há informações sobre destruição.

Com base nos comentários dos usuários sob a publicação no canal do Telegram do departamento, os tremores foram sentidos em químicos e maima da República Altai, Zarinsk, território Altai, em Gorno-Altoysk “Shaking” Shaking Furniture em Barnaul. Na Bireca, a área de Altai foi sentida pelos moradores no 9º andar de um prédio de apartamentos. O fato de eles sentirem que um terremoto também é relatado por Novosibirsk.