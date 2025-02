Um terrível acidente no México levou pelo menos 30 vítimas

O ônibus de passageiros colidiu na frente com um caminhão no campo, no sudoeste do México, o que resultou em pelo menos 30 pessoas, informou a mídia nacional. As informações sobre este assunto são publicadas pela agência “Sinhua”.

Segundo a agência, cerca de quarenta pessoas estavam no ônibus de passageiros, ele colidiu com um caminhão no caminho oposto, após o qual um poderoso incêndio apareceu no local do acidente.

Também é relatado que 10 pessoas ficaram feridas como resultado do que aconteceu.

