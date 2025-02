Um tigre foi observado em uma das áreas da região de Amur

Especialistas estudaram os traços do tigre e concluíram que ele não tem sinais de comportamento de conflito e não está procurando contato com as pessoas.

O Predator não se encaixava diretamente nos assentamentos, ele visitou exclusivamente nas áreas de caça. Aparentemente, ele estava interessado nos grupos de Deer de Roe.

Agora, os movimentos do tigre são seguidos pelos funcionários do Departamento de Proteção Mundial Animal. Sabe -se que ele agora está indo para a parte de Taiga do distrito de Romnsky.