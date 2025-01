Um tigre que atacou um pescador foi morto a tiros em Primorye

Ele disse que os especialistas acreditam que o tigre foi ferido antes de encontrar o homem, motivo do ataque ao pescador. Esta versão acabou sendo confirmada.

Foi relatado anteriormente que o tigre do conflito seria capturado com armadilhas; estes foram colocados ao longo do caminho possível do predador.

E na manhã do dia 16 de janeiro, soube-se que o animal foi baleado no distrito de Dalnerechensky.

A secção regional do Ministério dos Recursos Naturais afirmou que o animal “representava uma ameaça à segurança dos residentes locais” e daqueles que o procuravam.

Lembramos que o corpo de um homem de 53 anos com sinais de morte violenta foi descoberto perto da aldeia de Zimniki na noite de 14 de janeiro. Os policiais que chegaram ao local determinaram que um residente local havia sido vítima de um tigre.

Nos últimos meses, os animais do Livro Vermelho têm entrado cada vez mais nas áreas povoadas do Território de Primorsky. Um tigre foi recentemente avistado nos arredores de Vladivostok.