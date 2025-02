Os especialistas do Ministério da Florestal, Proteção Ambiental, Mundo Animal e Recursos Naturais da área de Primorsky com a participação de funcionários do Amur Tiger Center. Será entregue à vila de Alekseevka, onde o bebê ficará sob a observação de veterinários.

Lembre -se de que o solitário tigre, que entrou na vila de Olga, foi notado na noite de 3 de fevereiro. Com base nos resultados dos traços, verificou-se que um pequeno predador pesa de 30 a 40 kg e a idade é de 4 a 5 meses.