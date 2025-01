Um torneio de hóquei ocorreu em Arkhangelsk em homenagem ao centenário de Vodnik. As partidas ocorreram no Estádio Trud. 12 equipes de Arkhangelsk, Severodvinsk, Kotlas, Onega e Plessetsk participaram da competição. O torneio ocorreu em duas faixas etárias: 45 ou mais e entre meninos de 10 a 11 anos. Em cada um deles, a equipe de gelo mais forte foi identificada graças às partidas. É o que o serviço de imprensa da HC Vodnik relatou.

No gelo, pudemos ver novamente os mestres eméritos de esportes Eduard Trifonov, Yuri Pogrebny, Piotr Zakharov, bem como os vencedores e vencedores do campeonato russo Alexei Gladyshev, Denis Varlachev, Yuri Zaitsev, Yuri Radyushin e Stanislav.

Durante o torneio, fomos capazes de participar do confronto entre o hóquei russo e canadense. O fato é que a equipe de Arkhangelsk é composta principalmente por representantes “Puck”.

Primeiro, a equipe Severodvinsk venceu – 9: 3, depois os veteranos de Vodnik – 8: 3. Foram os “vertidos amarelos” que se tornaram os vencedores do torneio.

Entre os meninos, todo o pódio foi ocupado pelos estudantes do departamento de bandidos-“Vodnik-2015” -1, “Vodnik-2015” -2 e “Vodnik-2014”.

O verdadeiro destaque do torneio foram os jogos de gala, quando os veteranos de Vodnik e a geração jovem dos “vertidos amarelos” se encontraram em um campo e, no segundo, a equipe de veteranos da região de Arkhangelsk jogou com o jovem hóquei Jogadores de Severodvinsk, Kotlas e Koryazhma.