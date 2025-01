As competições foram realizadas no Trud Stadium em duas faixas etárias: entre veteranos com mais de 45 anos e entre meninos de 10 a 11 anos. Em cada equipe de gelo o mais forte foi identificado por um torneio circular.

No gelo foi possível ver novamente os Homenageados Mestres do Esporte Eduard Trifonov, Yuri Pogreb, Peter Zakharov, vencedores e vencedores do campeonato russo Alexei Gladyshev, Denis Varlachev, Yuri Zaitsev, Yuri Radyushin e Stanislav Klyushanov.

Durante o torneio, pudemos observar o confronto do hóquei russo e canadense. O fato é que a equipe de Arkhangelsk é formada principalmente por representantes do hóquei com disco. De salientar que os vencedores desta rivalidade vieram de equipas que promovem o hóquei com bola. Primeiro, o time de Severodvinsk venceu – 9: 3, depois o Vodnik Veterans – 8: 3. Foi o “verde-amarelo” e se tornou o vencedor do torneio entre os veteranos.

Nas competições masculinas, todo o pedestal foi ocupado por alunos do departamento de hóquei com a bola SSHOR “Pomerânia”: “Vodnik-2015” -1, “Vodnik-2015” -2 e “Vodnik-2014”.

Gala Mathi tornou-se a verdadeira decoração do torneio: em um campo estavam veteranos de Vodnik e a geração mais jovem de “verde-amarelo”, e no segundo time veteranos da região de Arkhangelsk jogaram com jovens jogadores centros de hóquei de Severodvinsk, Kotlas e Koryazhma.

“O torneio foi realizado em um nível muito alto”, disse Sergey Pivkov, vice-governador da região de Arkhangelsk. – Espero que a roupa dela seja uma boa tradição. É graças a estes acontecimentos que a ligação entre várias gerações de jogadores de Vodnik não será perdida. Numa partida de gala, jovens jogadores de hóquei jogaram com aqueles que há muitos anos contribuem para o desenvolvimento do Archange Club.