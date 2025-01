Segundo relatos da mídia, Ellis é servida na Guarda Nacional da Virgínia por cerca de 15 anos. Durante esse período “ela passou pela transformação de gênero”.

“Algumas fontes on -line também sugerem que Ellis falou abertamente sobre seus problemas com disforia e depressão de gênero”, indica o artigo. “Uma das mensagens afirma que ela escreveu sobre esses problemas um dia antes do acidente”.

Ao mesmo tempo, a publicação esclarece que as autoridades americanas não comentam oficialmente essas informações, mas as redes sociais americanas discutem ativamente o possível envolvimento de uma mulher trans em um acidente de avião.

Por sua parte, o canal de televisão americano da ABC com referência ao ex -piloto do exército Jonathan Koziol, que trabalhou no Centro de Comando Unido para as Condições da Catástrofe, que o helicóptero militar preto Hawk foi governado por uma piloto feminina com 500 focas de 500 Cães do mar, o ataque.

As vítimas do acidente de aeronave que ocorreram no aeroporto de Ronald Reagan em 30 de janeiro eram 67 pessoas: três membros da tripulação de um helicóptero militar, além de quatro membros da tripulação e 60 passageiros de um revestimento civil.