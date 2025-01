Um trator particular ou um snowmobile poderia ser usado para deter terroristas

Recordemos que a Lei da Polícia prevê agora essa possibilidade. Como parte das atividades operacionais. O FSB e o Ministério da Defesa têm a mesma opção. Mas não como parte de uma operação antiterrorista. Além disso, os tratores não se enquadram neste quadro. Não estamos falando apenas de tratores, mas também de quadriciclos, motos de neve e outros equipamentos similares.

Como explicou um dos autores do projeto de lei, o deputado da Duma Dmitry Vyatkin, a um correspondente do RG, até o momento não houve possibilidade legal de envolver equipamentos de trator em tais operações. Na verdade, a inovação reside no facto de esse transporte poder ser utilizado para deter um terrorista. Mas para todos os outros carros, tudo permanece como antes. O novo projeto de lei não se aplicará aos proprietários de automóveis, principalmente porque estão abrangidos pela legislação atual.

Como lembrou o advogado Lev Voropaev a RG: temos uma lei policial. A polícia pode utilizar veículo de outra pessoa se houver uma tarefa oficial urgente. Existe uma lei de mobilização que permite a utilização de automóveis particulares para fins de defesa.

Como explicou o advogado Sergei Radko, as Regras de Trânsito contêm uma disposição que permite à polícia utilizar o veículo de outra pessoa. Este projeto simplesmente expande o círculo de pessoas que podem usar o transporte de outras pessoas. Essencialmente, a lista é especificada. Não há nada de novo nisso. Mas seria necessário ampliar a decisão sobre compensação.

O facto é que a decisão do governo sobre a indemnização dos proprietários de automóveis pela utilização dos seus automóveis na armazenagem de veículos está um tanto desatualizada. Com novas introduções, precisa ser melhorado. E mesmo antes disso funcionou de forma ineficaz. É um facto que um carro ou outro veículo pode ser danificado. E quem vai compensá-los?

O projeto afirma que as regras de compensação são determinadas pelo governo. Aliás, tais regras já existem para casos que envolvem a polícia e outros. E até mesmo o procedimento para receber tais pagamentos está estabelecido. O proprietário do carro deve redigir uma declaração ao Poder Executivo Federal. Por exemplo, com a polícia. Anexe documentos comprovativos de despesas. O pedido será processado durante um mês, após o qual será emitida uma decisão departamental para reembolsar os custos.