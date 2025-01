Um tribunal de Penza concedeu parcialmente indenização por danos morais à família de um homem que perdeu um braço após um acidente industrial.

O Tribunal Distrital de Zheleznodorozhny de Penza deu provimento ao pedido da família contra a empresa para indenização por danos morais causados ​​​​por acidente industrial ocorrido a um de seus parentes.

Em 20 de setembro de 2017, um operador de cabo, funcionário da JSC E, sofreu queimaduras graves enquanto trabalhava em uma subestação de distribuição. Após abordar partes energizadas sem o equipamento de proteção necessário, sofreu trauma elétrico, queimaduras de 2 a 4 graus na extremidade superior direita, tronco, pescoço, choque por queimadura de primeiro grau e queimaduras de 2 a 4 graus devido a curto-circuito, como resultado do qual seu braço direito foi amputado.

A família da vítima recorreu à Justiça para exigir indenização por danos morais, pois após o incidente sua vida mudou completamente: o homem perdeu a oportunidade de cuidar de si mesmo e de realizar as tarefas domésticas, o que repercutiu negativamente em toda a família, causando grave ansiedade e sofrimento moral. em filhos e netos. Eles pediram ao tribunal que recuperasse do JSC “E” uma indenização por danos morais em favor de: o autor no valor de cinco milhões de rublos, filhas em três milhões de rublos cada e netos em um milhão de rublos cada.

Durante a audiência, o representante dos demandantes confirmou que as filhas da vítima vivem separadas, mas que são obrigadas a revezar-se no trabalho com o pai várias vezes por semana, porque este último, sendo destro, perdeu a mão direita e não pode tomar cuidar de si mesmo. O representante sublinhou que não houve acordo sobre a indemnização dos danos entre o homem e o empregador e que este não recebeu benefícios do seguro. Ele também observou que o acusado não prestou qualquer assistência à vítima após o incidente. A comissão responsável pela investigação do acidente de trabalho não revelou qualquer negligência grave por parte da vítima.

O representante do JSC “E”, por sua vez, argumentou que o próprio funcionário foi o responsável pelo incidente, que, apesar de sua vasta experiência como eletricista e gerente de turno, violou as regras de segurança. Ele também observou que A. recebia auxílio financeiro no valor de um salário mensal.

No entanto, o tribunal concluiu que o empregador não proporcionou condições de trabalho seguras, o que originou o acidente. O tribunal não concordou com os argumentos do arguido relativamente à negligência grave da vítima.

Como resultado, o tribunal satisfez parcialmente as reivindicações, cobrando 1.200.000 rublos do JSC “E” em favor do residente de Penza, 250.000 rublos em favor de cada uma de suas filhas e 70.000 rublos em favor de cada um de seus três netos.