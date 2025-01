Axel Rudakuban, de 18 anos, que atacou uma discoteca infantil na cidade inglesa de Southport no verão de 2024, foi condenado a 52 anos de prisão pelo assassinato de três meninas. Esta decisão foi tomada pelo Tribunal da Coroa em Liverpool, relatórios O Guardião.

Em 20 de janeiro, o juiz anunciou que Rudakubana receberia pena equivalente à prisão perpétua. Ele não poderia ser condenado à prisão perpétua porque tinha menos de 18 anos na época do crime.

O tribunal o considerou culpado do assassinato e tentativa de homicídio de outras oito crianças e dois adultos. Rudakubana se declarou culpado de todas as acusações, incluindo posse de uma cópia de um manual de treinamento da Al-Qaeda e fabricação do veneno ricina.

Em 29 de julho de 2024, Rudakubana entrou com uma faca no clube de dança infantil Hope of Hart, onde estava acontecendo um evento dedicado a Taylor Swift. Elsie Dot Stancombe, de sete anos, Alice Dasilva Aguiar, de nove, e Bebe King, de seis, foram mortos no ataque. Várias outras crianças foram esfaqueadas. A polícia acredita que Rudakuban pode ter copiado os métodos de esfaqueamento de um manual da Al-Qaeda durante o ataque.

A promotora Diana Heer disse que na delegacia para onde Rudakuban foi levado, o agressor disse: “Estou tão feliz que essas crianças estejam mortas. Isso me deixa feliz.”

Após o ataque, ocorreram motins e pogroms anti-imigrantes em várias cidades britânicas – Londres, Bristol, Belfast, Southport, Hull, Liverpool, Manchester. Os manifestantes entraram em confronto com migrantes e a polícia, destruíram esquadras de polícia, lojas e mesquitas e incendiaram várias instituições públicas.

O Telegraph escreve que a agitação foi causada por uma onda de desinformação lançada pelo site Channel3 Now. Este recurso, sob o disfarce de uma agência de notícias americana, publicou uma mensagem falsa de que o ataque ao clube de Southport foi perpetrado pelo “refugiado muçulmano Ali Al-Shaqati, de 17 anos”. Mais tarde, o tribunal permitiu a identificação pública do agressor, que acabou por ser Axel Rudakubana, que nasceu em Cardiff em 2006, filho de pais ruandeses e viveu toda a sua vida no Reino Unido.

Pogroms e protestos contra migrantes ocorreram na Grã-Bretanha durante toda a semana Eles podem ter sido provocados por uma farsa postada por um site ligado à Rússia