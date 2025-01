O tribunal distrital de Moscou, em Lefordovo, condenou o moscovita Konstantin Seleznev, de 64 anos, ex-professor de física e matemática, a oito anos de prisão no caso de espalhar “falsificações” sobre o exército, informou Mediazon no tribunal.

Seleznev foi detido em outubro de 2023. O motivo do caso foram duas postagens no Vkontakte. Numa delas, em dezembro de 2022, Seleznev publicou uma carta ao Procurador-Geral da Rússia (anteriormente enviada através do uniforme eletrónico), na qual fala sobre o relatório da ONU que descreve os crimes de guerra do exército russo. Noutra postagem, em fevereiro de 2023, Seleznev recorreu a Putin como o “chefe do estado terrorista” para a decisão de se apropriar do título honorário de 53º antiaéreo.

O reformado foi acusado de difundir “falsificações” sobre o exército (alínea “D” da parte 2 do artigo 207.3 do Código Penal). Em reunião para escolha de medida preventiva na Justiça, ele adoeceu, perdeu a consciência, mas foi encaminhado para um centro de detenção preventiva.

A acusação foi solicitada por oito anos para Seleznev – foi quanto o tribunal deu. A reunião onde foi anunciado o veredicto foi realizada a portas fechadas, nem jornalistas credenciados compareceram, como escreve Mediazona. O prazo estipulado foi anunciado pelo advogado de Seleznev, Oscar Cherdzhiev.

“Lembrança” Reconhecido Konstantin Selezneva é um preso político. Em carta à Novaya Gazeta após a detenção de Seleznev Ele escreveuIrá “defender sua inocência e sua inocência”. Eu não quebrei nenhuma lei. Tenho o direito de fazer declarações, de divulgar minha opinião e crenças. Este direito é um valor para mim”, afirma a carta.