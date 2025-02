Um único ambiente digital para o setor de construção discutido no fórum em Novosibirsk

Durante uma reunião, o governador do Novosibirsk Andrei Travnikov na região esboçado, cuja solução é especialmente importante para as regiões.

– É necessário mudar para uma nova plataforma que acompanha de maneira flexível cada projeto – de pequenos faps para megástrico. Ao mesmo tempo, a flexibilidade deve ser combinada com a possibilidade de integração com todos os sistemas de status de informação e, possivelmente, com os sistemas para as ações de pisos no campo da ordem do estado ”, afirmou a região da região.

Andrei Travnikov chamou a atenção para o fato de que a funcionalidade e as ferramentas correspondentes para cada dia, a cada hora, para todos os especialistas que são diretamente responsáveis ​​pelo gerenciamento da construção.

O vice -ministro de construção e habitação e serviços públicos da Federação Russa Konstantin Mikhailik disse: “Uma tarefa importante não é apenas o desenvolvimento de produtos, mas primeiro os enche com dados verificados”.

A integração de sistemas de informação e serviços digitais que lidam entre si já foi testada. Assim, foram criadas condições para a tradução e armazenamento de todos os documentos de construção e planejamento da cidade em forma digital.

– Todo mundo já está acostumado a sistemas de informação como 2GIS, Yandex, todo mundo sabe como usar cartões digitais. Agora, existe o desenvolvimento de sistemas de informação para atividades de planejamento da cidade “, explica Dmitry Timonov, primeiro vice -ministro da construção da região. – A próxima fase de trabalho é o envolvimento dos construtores no preenchimento direto do sistema: essas são informações adicionais sobre os custos, informações sobre o trabalho realizado.

Conforme observado no serviço de imprensa do governo regional, hoje em dia todos os objetos que foram construídos às custas do orçamento já são modelos digitais, todos os contratos estaduais são obrigados a conter requisitos sobre a presença desse modelo. Todos os sistemas e programas usados ​​neste trabalho foram introduzidos por desenvolvedores russos, incluindo Novosibirsk.

Referência

O objetivo do projeto “digital” em construção é criar condições para a interação de todos os participantes na implementação de projetos de construção em um único ambiente digital usando divisões uniformes de troca de dados devido à integração dos sistemas de informação utilizados.

De acordo com os resultados de 2024, 219 projetos de construção de capital foram incluídos no Sistema de Informações de Gerenciamento de Projetos (ISUP). O Ministério Regional de Bouw está constantemente trabalhando com o cliente estadual e os clientes municipais da região de Novosibirsk para atualizar informações sobre objetos no ICUP.