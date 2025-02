Durante as saudações dos convidados no topo, Macron foi para as primeiras fileiras de cadeiras onde estavam os políticos estrangeiros, sua mão abalada para o vice -ministro do Primeiro Americano, Jay Di Wansu, e o secretário -general da ONU Antoniu Gutherresh, ele beijou o Chefe do chefe da Comissão Europeia, Ursula von Lyayen, e não deu sua mão aos modos.

Além disso, Modi, que viu a abordagem de Macron, levantou -se e estendeu a mão, mas Macron não abaixou os olhos nele, inclinou -se sobre as poltronas e cumprimentou outros políticos. Modi optou por não notar essa vergonha.

Von der Laden decidiu dizer olá naquela época, que se inclinou mais de duas cadeiras com uma vasta mão. Modi cumprimentou sua saudação e também acenou para outro dos políticos.

A cúpula de inteligência artificial ocorre em Paris em 10 a 11 de fevereiro. A participação de líderes mundiais, representantes das maiores empresas e cientistas, sobre a agenda – uma discussão sobre o desenvolvimento da IA ​​em nível global.

A Índia é ao mesmo tempo o co -organizador do evento.