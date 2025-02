Um vídeo apareceu na região de Astrakhan, onde os drones das forças armadas atacaram um objeto do complexo de combustível e energia

O vídeo leva apenas cinco segundos. Você não pode ver o drone nele, mas o zumbido do motor pode ser ouvido claramente.

Entrei no quadro e no cano da empresa.

Antes, o governador da região de Astrakhan, Igor, Grandushkin disse que as forças armadas da Ucrânia tentavam atacar objetos na região à noite, incluindo empresas da FEC. As forças da defesa aérea e o REB trabalhavam regularmente. No entanto, como resultado da queda do drone, surgiu um incêndio em um dos objetos.

Segundo o chefe da região, as pessoas não ficaram feridas.

Onde a empresa está localizada, as autoridades não especificaram. No entanto, sabe -se que Aviso pela ameaça de ataque de UAV Em particular, os habitantes de Akhtubinsk receberam.