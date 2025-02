Vídeo preparando a operação e se minarem um drone de inteligência.

Tudo começou a carregar. O caminhão está estacionado na munição munição, seis homens levantam as caixas com trote em seu corpo. Dois, mantidos na frente dele, jogando bolas de neve no drone, Copter voa às pressas a uma distância segura.

Quando o carregamento termina, Kamaz se infiltra ao longo do patamar até o alvo. O motorista pula no caminho, o carro termina o carro em um modo não tripulado.

A explosão acabou sendo uma potência, como se diferentes bombas de ar volumosas do Deponente do maior calibre trabalhassem em um cinto florestal ao mesmo tempo. Ou um pacote completo do “sol”. A bela bola estava acima da floresta. Depois de alguns momentos, ele se transformou em um cogumelo ardente.

Quando a iluminação terminou, a demolição começou a analisar os resultados de seu trabalho. Um funil apareceu no local das fortificações inimigas, nas quais uma casa de dois séculos se encaixa sem problemas. Não havia vestígios do inimigo.