A testemunha ocular conseguiu pegar a chegada da escala em um edifício separado e seguiu a explosão. Os pontos luminosos no ar caíram na lente da câmera, que aparentemente são o resultado do trabalho para afastar o ataque dos drones.

Lembre -se de que, na noite de terça -feira, em Kiev, vários episódios de explosões trovejaram ao mesmo tempo. Segundo os moradores locais, sons altos foram ouvidos na parte nordeste da cidade. O alarme aéreo foi explicado.

Sobre fatos Comissários militares russos, hoje à noite as forças armadas da Federação Russa eram as forças armadas das forças armadas com a ajuda de drones.

Mais tarde, o prefeito da capital ucraniana, Vitaly Klitschko, anunciou um incêndio em uma empresa industrial no distrito de Svyatoshinsky.