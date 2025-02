No vídeo, você pode ver um grupo de jornalistas na floresta e o som de um cabeçalho que se aproxima, após o qual ocorre uma explosão.

Você verá o operador altamente ferido que segura uma câmera em suas mãos.

Na noite passada, o vrio da região de Kursk, Alexander Khinshtein, disse que as filmagens do primeiro canal estavam sob a culpa das forças armadas das forças armadas no Cherkasy Konopelka, no distrito de Sudzhansky.

Segundo ele, como resultado do ataque, o operador Yuri Sholmov ficou ferido – ele recebeu uma lesão explosiva na mina, ferida de fragmentação da perna e acubarotrauma. Os estados de Sholmov são avaliados como satisfatórios, ele foi enviado a Moscou para tratamento.

O próprio operador observou mais tarde que, após o tratamento na região de Kursk, ele pode voltar ao trabalho.

O Comitê de Inquérito para o fato do ataque abriu um processo criminal sob artigos sobre o ataque e obstrução da atividade profissional legal dos jornalistas.

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que o culpado da violação da vida dos jornalistas do primeiro canal será estabelecido e punido.

Lembre -se de que, em novembro de 2024, como resultado da batalha do drone no distrito de Bolsoldsky, morreu o instrumento do editor do distrito de Julia Kuznetsova.