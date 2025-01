A câmera capturou um ônibus escolar PAZ caído de lado na estrada. Os vidros do veículo foram quebrados no banco do motorista e em uma das laterais do habitáculo. Os serviços de emergência estão trabalhando no local.

O acidente ocorreu no quilômetro 88 da rodovia entre Volgogrado e Salsk.

Uma das crianças que estava no ônibus morreu.

A notícia está atualizada