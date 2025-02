Um voo mortal de Wichita tem uma das cidades mais históricas da aviação nos Estados Unidos cambaleando

Wichita, Kan. (AP) – Quando o vôo 5342 da American Eagle decolou de Wichita, a cidade do oeste com uma orgulhosa história da aviação estava brilhando em um ótimo momento.

Ele acabara de receber a próxima geração de candidatos olímpicos nos campeonatos artísticos de patinação dos Estados Unidos, o tipo de importante evento esportivo que os maiores líderes da cidade do Kansas imaginaram quando abriram uma areia de 15.000 segundas em 2010. Para Wichita, que antes construiu Muitos dos aviões do país, Skate Showcase, foi outra maneira de colocar a comunidade no coração dos Estados Unidos em um estágio maior.

Então Horror veio Para aprender o voo, ele nunca conseguiu.

“Estávamos muito orgulhosos de ver esses atletas de alto nível, suas famílias, seus amigos, fãs, chegarem à nossa comunidade e compartilhar suas habilidades e talentos para que todos pudessem ver”, disse a prefeita Lily Wu. “Terminando com esse tipo de tragédia realmente quebra meu coração.”

A colisão no ar na noite de quarta -feira entre o avião e um helicóptero do Exército em Washington, DC, deixou Wichita de Duel. O pior desastre aéreo americano em uma geração matou 67 pessoasincluindo Jovens skatistas artesanais que haviam participado de um campo de desenvolvimento nacional em Wichita após o campeonato. Ninguém sobreviveu.

A cidade de quase 400.000 residentes tem conexões profundas com a história da aviação nos Estados Unidos e é um centro regional de empresas de petróleo, engenheiros e perfuradores, dirigindo A indústria Ciclos de boom e outono.

Não estava claro quantos de As vítimas Pode ter sido residentes de Wichita. As autoridades não publicaram uma lista de passageiros, Que incluíam amigos de caça, advogado em uma viagem de negócios e um estudante universitário que retornava do funeral de seu avô.

Após a colisão, a cidade e os líderes religiosos celebraram uma vigília de oração que eram centenas de pessoas que oravam pelas famílias das vítimas e prometeram proporcionar conforto.

“Esta unidade não pode simplesmente permanecer tristemente. Ele tem que causar algo maior, um pouco mais brilhante, algo que pode brilhar ”, disse o rabino Shmulik Greenberg, de Chabad, uma sinagoga e o Jasidic Community Center em Wichita.



Um centro de avião no meio oeste



Wichita começou como uma posição comercial após a Guerra Civil Americana, teve uma vida breve como uma cidade de gado e boom nas décadas de 1940 e 1950, com a produção de aviões militares e civis.

Os passageiros que passaram pela segurança no Aeroporto Nacional Dwight D. Eisenhower, nomeados para o presidente que cresceu em Abilene, passou por uma exposição que descreve Wichita como a “capital mundial do ar”.

A indústria tem uma história de mais de um século na área, com fundadores históricos como Clyde Cessna e Walter e Olive Ann Beech, que deram seus nomes aos aviões. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Boeing fez mais de 1.700 bombardeiros em Wichita, disse Logan Daugherty, curadora do Kansas Aviation Museum.

A indústria usa dezenas de milhares de moradores da área, que trabalham para os principais fabricantes, como Espírito Hot Spraysbem como uma rede de mais de 350 fornecedores, de acordo com uma agência de desenvolvimento econômico chamado Greater Wichita Association.

A comunidade teve sua parte de outras pegadas: o primeiro Castelo branco O restaurante foi inaugurado aqui em 1921, iniciando uma das primeiras correntes de hambúrgueres rápidas. Dois estudantes da Universidade Estadual de Wichita foram abertos A primeira pizza cabana Em 1958. Koch Industries: O conglomerado de energia, agricultura e fabricação com mais de 121.000 funcionários) tem suas exuberantes terras da sede na parte norte da cidade.

A cidade comemorou recentemente o primeiro aniversário do início do vôo único da American Airlines Commercial Airlines de Wichita a Washington.

O fabricante da companhia aérea de passageiros que caiu, Bombardier, tem sua sede americana em Wichita. Jim Howell, que é membro da Comissão Local do Condado, disse que o avião foi certificado na cidade.

“Existem muitas conexões com este avião. Existem muitas conexões com a Bombardier como empresa ”, disse Howell, que passou duas décadas trabalhando em testes de voo, incluindo uma temporada com Bombardier no início dos anos 90.” Temos muitos funcionários que trabalham para a Bombardier que ainda estão envolvidos nos testes e Mantendo esse tipo de avião aqui em Wichita.



Uma cidade em crescimento





A população de Wichita dobrou entre 1940 e 1960 e desde então se tornou constantemente e mais diversificada. O sistema escolar público, o maior do estado, que educa aproximadamente 11% de todos os estudantes do Kansas, diz que tem famílias com mais de 100 nações, que falam mais de 110 idiomas e dialetos que não são ingleses.

É também uma cidade politicamente diversa. Embora o presidente Donald Trump tenha levado o condado de Sedgwick, que inclui Wichita, três vezes, a governadora democrata Laura Kelly o venceu duas vezes.



Correndo para ajudar



A cidade chorou outras tragédias da aviação, mesmo em 1970, quando um avião que transportava jogadores, treinadores e fãs do time de futebol da Universidade Estadual da Wichita caiu no Colorado, matando 31 das 37 pessoas a bordo.

Após a tragédia em Washington, a organização sem fins lucrativos da City Wichita Community Foundation imediatamente estabeleceu um fundo para coletar doações para as famílias das vítimas, para cobrir as despesas funerárias e fornecer saúde mental ou outros serviços. Shelly Prichard, presidente e diretor executivo da fundação, disse na noite do acidente que “as pessoas começaram a entrar em contato conosco como poderiam ajudar”.

Kristin Anneler, que participou da vigília em Wichita após a colisão, disse que ficou impressionada que pessoas de diferentes religiões e opiniões se juntam para chorar pelas vítimas.

“É apenas uma pequena mordida, certo? Da seção transversal da humanidade que muitas vezes esquecemos, porque corremos em nossos próprios círculos e pensamos em nossos próprios pensamentos ”, afirmou.